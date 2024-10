Italgas | Ebitda +109% ricavi a 1309 mld in primi 9 mesi 2024

Italgas: Ebitda +10,9%, ricavi a 1,309 mld in primi 9 mesi 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ott. (LaPresse) – Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi oggi sotto la presidenza di Benedetta Navarra, ha approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi e del terzo trimestre 2024 (non sottoposti a revisione contabile). Nei primi nove mesi dell’anno in corso, i ricavi totali adjusted si attestano a 1.309,3 milioni di euro, trainati dall’aumento dei ricavi regolati della distribuzione gas (+11,5% rispetto al corrispondente periodo del 2023) e dal contributo di Acqua Campania, che hanno compensato il previsto calo dei ricavi legati alle attività dell’efficienza energetica (fine del programma c.d. “Superbonus”). Lapresse.it - Italgas: Ebitda +10,9%, ricavi a 1,309 mld in primi 9 mesi 2024 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ott. (LaPresse) – Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Benedetta Navarra, ha approvato i risultati consolidati deinovee del terzo trimestre(non sottoposti a revisione contabile). Neinovedell’anno in corso, itotali adjusted si attestano a 1.309,3 milioni di euro, trainati dall’aumento deiregolati della distribuzione gas (+11,5% rispetto al corrispondente periodo del 2023) e dal contributo di Acqua Campania, che hanno compensato il previsto calo deilegati alle attività dell’efficienza energetica (fine del programma c.d. “Superbonus”).

