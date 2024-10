Ingannevole e disonesto Amici 24 scontro tra Alessandra Celentano la maestra Deborah

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Se continua così finisce male, va a finire che prima o poi se le danno”. Un commento ironico, ma che ben sintetizza la tensione che si respira in queste ore nella scuola di. Da una parte la, dall’altra laLettieri. Motivo della lite, i voti assegnato alle allieve. Durante il daytime di oggi convocato Chiara e Alessia e e ha lanciato alcune critiche all’esame della Lettieri, che ha definito “”. >> “Che pa***, non è possibile”.24, scatta la rivolta contro Maria dopo la nuova decisione Secondo il pensiero dellainfatti la sua collega avrebbe voluto mettere in luce Rebecca e Teodora, dando voti non onesti. Tutto finito? Assolutamente no perché poi è stata la volta dellaLettieri di rispondere.