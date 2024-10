In Italia investiti 4 miliardi in un anno (Di giovedì 24 ottobre 2024) Amazon (in foto la country manager di Italia e Spagna Mariangela Marseglia) ha investito nel 2023 oltre 4 miliardi di euro in Italia superando i 20 miliardi dal 2010, anno di arrivo nel Paese. La cifra include sia le spese in conto capitale, sia le spese operative (come gli stipendi che paga ai suoi dipendenti in Italia). Quotidiano.net - In Italia investiti 4 miliardi in un anno Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Amazon (in foto la country manager die Spagna Mariangela Marseglia) ha investito nel 2023 oltre 4di euro insuperando i 20dal 2010,di arrivo nel Paese. La cifra include sia le spese in conto capitale, sia le spese operative (come gli stipendi che paga ai suoi dipendenti in).

Amazon cresce in Italia : investiti 20 miliardi nel Paese dal suo arrivo nel 2010 - Numero uno per posti di lavoro Entro la fine del 2024 Amazon raggiungerà circa 19mila dipendenti a tempo indeterminato, quasi un migliaio in più rispetto alle cifre stimate lo scorso anno. Amazon si trova, inoltre, al terzo posto tra le aziende straniere attive in Italia, e al ventesimo tra tutte quelle operanti nel nostro territorio, nella graduatoria riguardante l'occupazione totale.

