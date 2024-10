Il sorpasso: Donald Trump supera Harris di 2 punti. Gli analisti: “Elezioni dinamiche e competitive” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Donald Trump supera Kamala Harris di 2 punti nei sondaggi di HarrisX, Forbes e Wall street journal: il sorpasso del tycoon arriva a meno di 2 settimane dal voto del 5 novembre negli Usa. All’appello mancano ancora i cittadini indecisi, ma stando alle dichiarazioni di Dritan Nesho, Ceo e fondatore della società HarrisX, l’elezione sarà “dinamica e competitiva fino all’ultimo minuto”. Forbes ed HarrisX registrano il vantaggio di Trump Le rilevazioni di Forbes ed HarrisX registrano la superiorità di Trump, al 51%, su Kamala Harris, al 49%. Un dato  importante, considerando che fino a settembre la candidata democratica si attestava in vantaggio con 4 punti sul repubblicano. Sia il 12% dei probabili elettori che il 18% degli elettori registrati hanno dichiarato di non aver compiuto una scelta sull’indirizzo del proprio voto. Secoloditalia.it - Il sorpasso: Donald Trump supera Harris di 2 punti. Gli analisti: “Elezioni dinamiche e competitive” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Kamaladi 2nei sondaggi diX, Forbes e Wall street journal: ildel tycoon arriva a meno di 2 settimane dal voto del 5 novembre negli Usa. All’appello mancano ancora i cittadini indecisi, ma stando alle dichiarazioni di Dritan Nesho, Ceo e fondatore della societÃX, l’elezione sarà “dinamica e competitiva fino all’ultimo minuto”. Forbes edX registrano il vantaggio diLe rilevazioni di Forbes edX registrano la superiorità di, al 51%, su Kamala, al 49%. Un dato  importante, considerando che fino a settembre la candidata democratica si attestava in vantaggio con 4sul repubblicano. Sia il 12% dei probabili elettori che il 18% degli elettori registrati hanno dichiarato di non aver compiuto una scelta sull’indirizzo del proprio voto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trump ribalta i sondaggi: secondo il Wall Street Journal è avanti con il 47% sul 45% di Kamala Harris - Donald Trump sorpassa Kamala Harris a livello nazionale nell'ultimo sondaggio del Wall Street Journal: 47% contro 45 ... (blitzquotidiano.it)

Elezioni USA: Trump in vantaggio, Harris perde terreno nei sondaggi - Donald Trump supera Kamala Harris nell’ultimo sondaggio del WSJ a meno di due settimane dalle elezioni USA 2024. A meno di due settimane dalle elezioni presidenziali USA 2024, il nuovo sondaggio del ... (newsmondo.it)

Usa 2024, sorpasso di Trump: nei sondaggi avanti su Harris - (Adnkronos) - Un nuovo sondaggio attesta un "sorpasso" di Donald Trump, ora avanti di due punti rispetto a Kamala Harris a livello nazionale. Il rilevamento di HarrisX e Forbes, dà il repubblicano al ... (palermomania.it)

Usa 2024, Harris: «Trump è un fascista». La risposta: «Solo bugie» - USA: sorpasso di Trump, ora è avanti di 2 punti, ma c'è un 18% di indecisi Un nuovo sondaggio attesta un "sorpasso" di Donald Trump, ora avanti di due punti rispetto a Kamala Harris a livello nazional ... (msn.com)

Sostenibilità e acquisti: gli italiani scelgono di risparmiare e riparare - ? Ascolta articolo - Un’indagine rivela come gli italiani applicano pratiche sostenibili nello shopping non alimentare, con un forte interesse per servizi ‘green’ nei negozi. Le generazioni si dividon ... (liberoreporter.it)