Movieplayer.it - Il ragazzo dai pantaloni rosa, recensione: la delicatezza di un film come risposta al dramma

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildi Margherita Ferri racconta la storia vera di Andrea Spezzacatena. In anteprima ad Alice nella Città per poi arrivare in sala il 7 novembre. Protagonisti Claudia Pandolfi e Samuele Carrino. Molto complicato parlare di bullismo e suicidio giovanile al cinema e in tv. Complicato perché si tratta di un argomento estremamente delicato che spesso -in questo caso - proviene da una vicenda realmente accaduta. Diventa doppiamente difficile non cadere nel pietismo e nella retorica, ma riuscire a denunciare un tipo di comportamento che sarebbe bene non ricapitasse più. Ildaidi Margherita Ferri, ispirato infatti alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena, che si è tolto la vita dopo aver subito continuamente cyberbullismo, non poteva che trovare la sua cornice di presentazione perfetta nel programma