Il Comune chiama Aler e residenti. Fronte congiunto contro il degrado (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Comune di Nerviano, in collaborazione con Aler, si appresta a lanciare una serie di interventi mirati a contrastare il degrado nel quartiere Gescal. L'obiettivo condiviso è migliorare la vivibilità della zona attraverso azioni concrete, che prenderanno avvio con una pulizia straordinaria delle aree comuni e una rigorosa verifica dello stato di utilizzo dei box e delle strutture presenti. Le operazioni, pianificate su un orizzonte di medio termine, saranno gestite dalla polizia locale in sinergia con gli ispettori di Aler, i quali svolgeranno un ruolo cruciale nel monitoraggio delle criticità e nella supervisione dei lavori. Questo approccio integrato mira a garantire maggiore efficacia e rapidità nella risoluzione dei problemi.

