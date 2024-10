Il caso del direttore sanitario provinciale di Reggio Calabria, dimissioni dopo interrogazione sui “requisiti”. Silenzio da Occhiuto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ormai in Calabria si può fare anche il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio senza averne i requisiti. È quanto avrebbe fatto Anna Maria Pasqualina Renda che, per oltre un anno, ha ricoperto uno degli incarichi più importanti dell’Asp reggina. Il condizionale è d’obbligo visto che i protagonisti della vicenda scrivono in atti ufficiali tutto e il contrario di tutto. Il requisito per il corso di formazione – Ma andiamo con ordine perché occorre riannodare i fili per comprendere il motivo delle improvvise dimissioni del direttore sanitario dell’Asp di Reggio Calabria Anna Maria Pasqualina Renda. Ilfattoquotidiano.it - Il caso del direttore sanitario provinciale di Reggio Calabria, dimissioni dopo interrogazione sui “requisiti”. Silenzio da Occhiuto Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ormai insi può fare anche ildell’Azienda sanitariadisenza averne i. È quanto avrebbe fatto Anna Maria Pasqualina Renda che, per oltre un anno, ha ricoperto uno degli incarichi più importanti dell’Asp reggina. Il condizionale è d’obbligo visto che i protagonisti della vicenda scrivono in atti ufficiali tutto e il contrario di tutto. Il requisito per il corso di formazione – Ma andiamo con ordine perché occorre riannodare i fili per comprendere il motivo delle improvvisedeldell’Asp diAnna Maria Pasqualina Renda.

