Biccy.it - Helena Prestes sbugiarda Lorenzo: due video incastrano lui e Shaila

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lunedì notte dopo la puntata del Grande Fratello,ha confidato ai coinquilini di provare qualcosa perSpolverato. Ieri sera la modella è tornata a parlare die durante un momento di confidenze con Jessica Morlacchi ha svelato che Spolverato qualche giorno fa le ha assicurato di non essere interessato davvero aGatta (con cui però adesso amoreggia al Gran Hermano). JesI anon si prende né javier néda quello che ci ha raccontato javier lei pensa al programma” ” Connon cambiava discorso. Io ti metto davanti le cose ma tu non le vedi” 10 MINUTI DI APPLAUSI PER JESSI,STA SERVENDO TUTTO#grandefratello pic.twitter.com/9WB3SvKc7h — Danix9.2 (@BealuxRegna) October 23, 2024: “Lui mi ha detto chenon gli piace”.