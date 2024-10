361magazine.com - Grande Fratello, cosa faranno tre gieffine quando Shaila tornerà

(Di giovedì 24 ottobre 2024), Jessica, Amanda e Mariavittoria: ecconella Casa, la ballerinaGatta rinella Casa per continuare la sua avventura. La giovane inquilina lunedì scorso è uscita dalla Casa insieme a Lorenzo per volare a Madrid e vivere una settimana nell’edizione spagnola del reality show, Gran Hermano. I due inquilini molto probabilmente lunedì 28 ottobre nel corso della nuova diretta ritorneranno in Casa dove spiegheranno ai loro compagni di avventura cos’è accaduto e scopriranno anche le reazioni dei gieffini sulla loro assenza. Leggi anche “Stasera c’è Cattelan – Supernova”: il vodcast del conduttore La confessione delle tre inquiline Nelle ultime ore Jessica, Amanda e Mariavittoria si sono confrontate sul possibile ritorno in Casa diGatta.