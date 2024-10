Gaeta.it - Göbeklitepe: L’enigma di un luogo sacro al Colosseo, la mostra che svela il neolitico

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter È un evento di grande rilevanza culturale quello che si prepara ad aprire le porte al pubblico il 24 ottobre al. Ladi un” offre un’opportunità unica per esplorare il sitodi, situato in Turchia. Questo, datato tra il 9.500 a.C. e l’8.200 a.C., non solo rappresenta una testimonianza significativa della civiltà umana, ma dal 2018 è ufficialmente riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La, che resterà aperta fino al 2 marzo 2025, arricchirà il percorso di visita al secondo livello dell’Anfiteatro Flavio, promettendo un’immersione profonda nella storia di une misterioso.