Gianluigi Buffon segue l’allenamento dell’Under 15 azzurra: “Chi non sarà selezionato, non si perda d’animo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Questo raduno è una bellissima esperienza per loro ma anche per me, perché rimette in circolo determinati pensieri ed emozioni, che erano ormai sopite. Sono passati 30 anni da quando ne avevo 15. Ricordo nitidamente le sensazioni, tra cui quel pizzico di ansia che provavo prima di questi eventi”. Lo ha detto Gianluigi Buffon, campione del mondo e capo delegazione della Nazionale, che oggi ha assistito a bordo campo al raduno dell’Under 15 azzurra di Battisti al ‘Giulio Onesti’ di Roma intitolato alla memoria di Gianluca Vialli. I 44 migliori talenti dell’area del centro, divisi in due squadre, si sono affrontati in un’amichevole, che ha visto la selezione azzurra vincere 6-4 contro quella bianca. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Questo raduno è una bellissima esperienza per loro ma anche per me, perché rimette in circolo determinati pensieri ed emozioni, che erano ormai sopite. Sono passati 30 anni da quando ne avevo 15. Ricordo nitidamente le sensazioni, tra cui quel pizzico di ansia che provavo prima di questi eventi”. Lo ha detto, campione del mondo e capo delegazione della Nazionale, che oggi ha assistito a bordo campo al raduno15di Battisti al ‘Giulio Onesti’ di Roma intitolato alla memoria di Gianluca Vialli. I 44 migliori talenti dell’area del centro, divisi in due squadre, si sono affrontati in un’amichevole, che ha visto la selezionevincere 6-4 contro quella bianca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio: Italia U.15, Buffon "mi risveglia bellissimi ricordi" - "Questo raduno è una bellissima esperienza per loro ma anche per me, perché rimette in circolo determinati pensieri ed emozioni, che erano ormai sopite. Sono passati 30 anni da quando ne avevo 15. (AN ... (ansa.it)

Pioggia di fango su Buffon dopo le nozze con Ilaria D’Amico: parole di fuoco contro il calciatore, ecco chi l’ha attaccato - Non è la prima volta che si parla del matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico; tuttavia, in questo caso, non si tratta di pettegolezzi sulle nozze, ma delle polemiche scaturite dall’evento stesso. (donnapop.it)

Capitale d’arte contemporanea 2026. La Regione in campo con Carrara - La presentazione della candidatura di Carrara a Capitale dell’arte contemporanea. Al tavolo da sinistra Fanco Bianchini, Gea Dazzi, Eugenio Giani, la sindaca di Carrara Serena Arrighi, Cinzia Compalat ... (lanazione.it)

Perin eguaglia Szczesny e Buffon dopo Juve Stoccarda: il record del portiere bianconero è clamoroso - Perin eguaglia Szczesny e Buffon dopo Juve Stoccarda: ecco il dato e il record battuto nel match di Champions League Nella prima sconfitta stagionale della Juventus, Mattia Perin è stato sicuramente i ... (juventusnews24.com)

Da Bocelli a Buffon, sostegni vip per Carrara capitale italiana dell'arte contemporanea - CARRARA – Pioggia di sostenitori per la candidatura di Carrara a capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. È davvero lunghissima la lista di coloro che hanno voluto dare il proprio sostegno all ... (msn.com)