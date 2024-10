Futura: la prima fiera indipendente su Specialty e No/Low (Di giovedì 24 ottobre 2024) Futura è un progetto di Viva La Vite (duo formato da Giorgia Brandimarte e Roberto Persia), società che si occupa di eventi e fiere dal 2017. Entrambi abbiamo uno storico importante (ventennale) nel mondo del vino naturale, dell’imprenditoria e per Roberto, della caffetteria Specialty: dal 2006 per poi diventare Trainer Authorized Sca nel 2012 presso 9Bar. Viva la Vite nasce nel 2016 a Pescara con lo scopo di promuovere la cultura del bere naturale ed è l’incontro tra produttori vignaioli e di olio evo, appassionati e operatori del settore. Nel corso degli anni le fiere approdano a Napoli, Bologna e nel 2025 anche Ibiza. Nel 2023 nasce il progetto “Futura”, che vede poi la luce nel 2024 dopo un anno di studio e analisi. Futura è la prima fiera/festival indipendente su Specialty e No/Low: è l’incontro di tutte le realtà emergenti del panorama culturale del beverage. Tpi.it - Futura: la prima fiera indipendente su Specialty e No/Low Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)è un progetto di Viva La Vite (duo formato da Giorgia Brandimarte e Roberto Persia), società che si occupa di eventi e fiere dal 2017. Entrambi abbiamo uno storico importante (ventennale) nel mondo del vino naturale, dell’imprenditoria e per Roberto, della caffetteria: dal 2006 per poi diventare Trainer Authorized Sca nel 2012 presso 9Bar. Viva la Vite nasce nel 2016 a Pescara con lo scopo di promuovere la cultura del bere naturale ed è l’incontro tra produttori vignaioli e di olio evo, appassionati e operatori del settore. Nel corso degli anni le fiere approdano a Napoli, Bologna e nel 2025 anche Ibiza. Nel 2023 nasce il progetto “”, che vede poi la luce nel 2024 dopo un anno di studio e analisi.è la/festivalsue No/Low: è l’incontro di tutte le realtà emergenti del panorama culturale del beverage.

