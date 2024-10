Formazione continua 51 prof in visita a Roma (Di giovedì 24 ottobre 2024) "È bello che i rapporti interpersonali si consolidino così all’interno della scuola". Con queste parole, Roberta Carli, una delle ex presidi partecipanti alla gita culturale a Roma ha sottolineato il vero valore di un’iniziativa che ha coinvolto 51 tra docenti e dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo Lucca 2 e di Borgo a Mozzano. La visita tra la Roma dei Cesari e quella dei Papi, ha attraversato luoghi emblematici come Palazzo Farnese, Villa Adriana e le basiliche di San Giovanni in Laterano e Santa Croce in Gerusalemme è stata certamente un’occasione di arricchimento culturale, ma ancora più importante, ha rappresentato un pretesto per rafforzare i legami umani e professionali tra colleghi. Lanazione.it - Formazione continua 51 prof in visita a Roma Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "È bello che i rapporti interpersonali si consolidino così all’interno della scuola". Con queste parole, Roberta Carli, una delle ex presidi partecipanti alla gita culturale aha sottolineato il vero valore di un’iniziativa che ha coinvolto 51 tra docenti e dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo Lucca 2 e di Borgo a Mozzano. Latra ladei Cesari e quella dei Papi, ha attraversato luoghi emblematici come Palazzo Farnese, Villa Adriana e le basiliche di San Giovanni in Laterano e Santa Croce in Gerusalemme è stata certamente un’occasione di arricchimento culturale, ma ancora più importante, ha rappresentato un pretesto per rafforzare i legami umani eessionali tra colleghi.

