Fipe via al Coordinamento dei ristoranti italiani all’estero | Roberto Costa presidente

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è tenuta ieri l’assemblea per la costituzione deldei, un’iniziativa fortemente voluta dalla, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, per organizzare la rete dei ristoratoriin attività in tutto il mondo. Il, che in questa prima fase coinvolge 15 Paesi, dall’Australia agli Stati Uniti, dalla Finlandia all’Oman, ha l’ambizione di rappresentare le migliaia didi cucina italiana promuovendone l’autenticità e la qualità e contrastando le troppe imitazioni. La ristorazione italiananon è solo una vetrina della nostra cucina e dei nostri prodotti, ma anche un volano per il turismo perché alimenta la voglia di visitare l’Italia.