Finanziamenti con garanzia statale a società legate alla ‘ndrangheta, amministrazione giudiziaria per Banca Progetto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Finanziamenti a società vicine alla ‘ndrangheta. Per questa ragione la Guardia di finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria di Banca Progetto, una Banca d’affari milanese. Il provvedimento, disposto Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, scaturisce dalle indagini della Dda di Milano su apporti tra l’istituto finanziario e soggetti legati a clan di ‘ndrangheta. Ilfattoquotidiano.it - Finanziamenti con garanzia statale a società legate alla ‘ndrangheta, amministrazione giudiziaria per Banca Progetto Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)vicine. Per questa ragione la Guardia di finanza di Milano ha sottoposto addi, unad’affari milanese. Il provvedimento, disposto Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, scaturisce dalle indagini della Dda di Milano su apporti tra l’istituto finanziario e soggetti legati a clan di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta : sequestro patrimoniale da 340mila euro ad una società - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito un’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale e reale. I. P. , su richiesta della Procura, ha disposto la misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività imprenditoriale. In particolare, il G. (Salernotoday.it)

Gallarate - società in bancarotta : sei arresti e beni sequestrati - E, per farlo, l’amministratrice avrebbe stretto un patto con la criminalità, rivolgendosi a un pregiudicato di Pavia affinché li liberasse dai debiti. Arresti e denunce All’esito delle attività investigative sono stati denunciati i sei complici coinvolti nella vicenda e segnalati i due immobili distratti. (Ilgiorno.it)

Bancarotta fraudolenta : maxi sequestro di società e terreni - . 000,00 euro, in favore di altra impresa operante nel medesimo settore industriale, in data prossima alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (poi dichiarata inammissibile dal Tribunale di Benevento) e, soprattutto, senza alcun apprezzabile vantaggio economico per l’impresa fallita. (Anteprima24.it)