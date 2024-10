Fenerbahce-United Mourinho espulso | Cartellino rosso? Andrò in una squadra che non gioca in Europa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tecnico del, José, ha parlato dopo il pari interno contro il Manchester, partita in cui è statoper proteste dall’arbitro Turpin: “L’unica cosa che posso dire sulè chein unache nonin. La miaha fatto una grande prestazione fin dall’inizio, eravamo lamigliore. Onana ha fatto grandi parate, mentre nel primo tempo loro hanno tirato in porta una sola volta. In circostanze normali è positivo ottenere 1 punto contro il Manchester, ma in queste circostanze abbiamo perso 2 punti“. L’allenatore portoghese ha poi proseguito: “Abbiamoto contro unadi livello più alto del nostro. In Premier League c’è più qualità, intensità, ritmo e tutto.