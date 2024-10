Federico II, festa a New York per gli 800 anni. Giorgio Ventre: Negli Usa grande interesse per le nostre startup (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Da queste due giornate è emerso un dato importante: molte delle eccellenze che abbiamo all’interno della Federico II nel campo della ricerca, del trasferimento tecnologico e della didattica, rappresentano aree di grande interesse qui Negli Stati Uniti. C’è complementarità tra l’universo dell’innovazione federiciana e la nuova realtà newyorchese”. Giorgio Ventre, direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione della Federico II, esprime grande soddisfazione al termine dell’evento organizzato a New York dall’ateneo partenopeo che quest’anno ha celebrato ottocento anni dalla fondazione. Richiamando l’intervento di Greg Morrisett, rettore della Cornell Tech, ha ribadito che i tempi sono maturi perché “New York non è più solo finanza, ma un hub internazionale di ricerca e innovazione dell’high-tech. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Da queste due giornate è emerso un dato importante: molte delle eccellenze che abbiamo all’interno dellaII nel campo della ricerca, del trasferimento tecnologico e della didattica, rappresentano aree diquiStati Uniti. C’è complementarità tra l’universo dell’innovazione federiciana e la nuova realtà newyorchese”., direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dellaII, esprimesoddisfazione al termine dell’evento organizzato a Newdall’ateneo partenopeo che quest’anno ha celebrato ottocentodalla fondazione. Richiamando l’intervento di Greg Morrisett, rettore della Cornell Tech, ha ribadito che i tempi sono maturi perché “Newnon è più solo finanza, ma un hub internazionale di ricerca e innovazione dell’high-tech.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagina 1 | Tra imbarazzo e presunzione: lo studente Chiesa e lo schiaffo di Slot - Andiamo piano. E non lo scopriamo certamente in questa settimana. Diciamo che periodicamente ci sbattiamo il muso, ce lo diciamo e poi non facciamo niente, continuiamo ad andare piano, ad avere un’int ... (tuttosport.com)

Tra imbarazzo e presunzione: lo studente Chiesa e lo schiaffo di Slot - Andiamo piano. E non lo scopriamo certamente in questa settimana. Diciamo che periodicamente ci sbattiamo il muso, ce lo diciamo e poi non facciamo niente, continuiamo ad andare piano, ad avere un’int ... (tuttosport.com)

Festival d’Autunno, Federico Buffa: “Racconto il calcio argentino. Del popolo che per primo amò il gioco” - Il narratore di sport più famoso d'Italia sabato 26 sarà al Politeama con il suo "La Milonga del Futbol"."Catanzaro? Una città di calcio. Ne è affamata. Peccato per quello stadio così difficile da rag ... (catanzaroinforma.it)