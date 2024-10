Liberoquotidiano.it - Federico Chiesa "sparito" al Liverpool: "Perché non gioca", Arne Slot demolisce la Serie A

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non sta andando come sognavala sua nuova avventura al. E la colpa è dellaA. A sostenerlo è, allenatore olandese dei Reds che finora ha tenuto ai margini l'esterno offensivo arrivato in estate dalla Juventus per 12 milioni di euro più 3 di bonus Mentre la squadra vola in Champions League, centrando a Lipsia la terza vittoria su tre partite (le prime due a San Siro contro il Milan, travolto 3-1, la seconda ad Anfield contro il Bologna, superato 2-0),sta fondamentalmente a guardare anche se per l'ex manager del Feyenoord assicura: il suo futuro sarà sotto la Kop, la curva più calda del mondo. L'azzurro finora hato solo 78', una sola volta da titolare, in Coppa di Lega contro il West Ham.