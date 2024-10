Europa League, Twente-Lazio 0-2 (Di giovedì 24 ottobre 2024) 22.58 Lazio a punteggio pieno dopo tre giornate di Europa League. Twente battuto a domicilio 0-2. Gara in discesa all'11': Dia in profondità, il portiere Unnerstall lo atterra fuori area, rosso diretto. Un cross di Marusic si stampa sul palo. Vantaggio biancoceleste al 35': Vecino in area la mette per Pedro a rimorchio che insacca Il portiere subentrato Tyton nega il raddoppio a Gigot e Pellegrini.Ripresa. Pellegrini scheggia la traversa. Il Var revoca un rigore ai biancocelesti.Isaksen entra al 77' e segna all'87'. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 22.58a punteggio pieno dopo tre giornate dibattuto a domicilio 0-2. Gara in discesa all'11': Dia in profondità, il portiere Unnerstall lo atterra fuori area, rosso diretto. Un cross di Marusic si stampa sul palo. Vantaggio biancoceleste al 35': Vecino in area la mette per Pedro a rimorchio che insacca Il portiere subentrato Tyton nega il raddoppio a Gigot e Pellegrini.Ripresa. Pellegrini scheggia la traversa. Il Var revoca un rigore ai biancocelesti.Isaksen entra al 77' e segna all'87'.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - Juric : “Se Hummels non gioca non è per colpa sua”|Europa League - 2024-10-24 22:15:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Roma, Juric: “Se Hummels non gioca non è per colpa sua”|Europa League | Calciomercato.com ... (Justcalcio.com)

Primo successo in Europa League - Roma-Dinamo Kiev 1-0 - ROMA (ITALPRESS) – La Roma non brilla ma ottiene tre punti importantissimi in Europa League battendo la Dinamo Kiev, riscattando la sconfitta contro l’Elfsborg e in generale interrompendo una striscia di tre partite senza vittorie. A decidere la ... (Ildenaro.it)

Primo successo in Europa League - Roma-Dinamo Kiev 1-0 - All'Olimpico decide il rigore trasformato da Dovbyk ROMA - La Roma non brilla ma ottiene tre punti importantissimi in Europa League battendo la Dinamo Kiev, riscattando la sconfitta contro l'Elfsborg e in generale interrompendo una striscia di tre ... (Ilgiornaleditalia.it)

Primo successo in Europa League - Roma-Dinamo Kiev 1-0 - ROMA (ITALPRESS) – La Roma non brilla ma ottiene tre punti importantissimi in Europa League battendo la Dinamo Kiev, riscattando la sconfitta contro l’Elfsborg e in generale interrompendo una striscia di tre partite senza vittorie. A decidere la ... (Unlimitednews.it)