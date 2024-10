Emilia Romagna, la tragedia annunciata già 20 anni fa in un Piano “dimenticato” dalla Regione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Possibile che dal 2015 ad oggi nessuno in Regione Emilia Romagna se ne sia accorto? Il disastro che oggi esplode in tutta la sua drammaticità era già scritto, si sapeva tutto. C’è un documento che giaceva nel cassetto che pure era molto esplicito: «Piano stralcio per l’assetto idrogeologico» dell’Autorità di bacino del Reno. Che è un istituto della Regione Emilia-Romagna che prevedeva un programma di interventi per contrastare il rischio delle inondazioni. Un Piano per “consolidare l’assetto della rete idrografica del torrente Idice, che con il Ravone e il Savena è stato il protagonista del disastro che osserviamo in questi giorni. Il Piano – di cui dà informazione la Verità sul numero in edicola oggi 24 ottobre- è composto di diciassette pagine di investimenti e di progetti: per un totale di spesa di 11,7 milioni di euro. Secoloditalia.it - Emilia Romagna, la tragedia annunciata già 20 anni fa in un Piano “dimenticato” dalla Regione Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Possibile che dal 2015 ad oggi nessuno inse ne sia accorto? Il disastro che oggi esplode in tutta la sua drammaticità era già scritto, si sapeva tutto. C’è un documento che giaceva nel cassetto che pure era molto esplicito: «stralcio per l’assetto idrogeologico» dell’Autorità di bacino del Reno. Che è un istituto dellache prevedeva un programma di interventi per contrastare il rischio delle inondazioni. Unper “consolidare l’assetto della rete idrografica del torrente Idice, che con il Ravone e il Savena è stato il protagonista del disastro che osserviamo in questi giorni. Il– di cui dà informazione la Verità sul numero in edicola oggi 24 ottobre- è composto di diciassette pagine di investimenti e di progetti: per un totale di spesa di 11,7 milioni di euro.

