Per la Procura di Milano "non vi è spazio per arzigogoli che eludano" la legge urbanistica del 1942: edifici di altezza superiore ai 25 metri o volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile "possono essere consentiti dal piano generale, ma comportano un forte carico urbanistico con conseguenze rilevanti sull'ambiente circostante" e quindi "si impone una valutazione complessiva, estesa all'intera zona e con la disposizione planivolumetrica degli edifici, proprio per valutare l'impatto". Una disciplina "prudente e pienamente giustificata" che "non può essere vanificata in via interpretativa e attuativa". E invece "l'omissione del piano attuativo nei casi di edifici impattanti è stata prassi presso gli uffici competenti del Comune di Milano".

Edilizia, l’atto d’accusa: "Violazioni erano prassi. La legge non si interpreta" - La memoria dei pm mette in fila le norme che non sarebbero state rispettate "Per le torri dal 1942 serve il piano attuativo, no ad arzigogoli per eluderlo. Il Comune non può introdurre in autonomia de ... (ilgiorno.it)

