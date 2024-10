Donna chiede di indovinare la sua età – risposta li sciocca (Di giovedì 24 ottobre 2024) A volte Internet tende ad umiliare rapidamente. Per questo motivo, porre domande a sconosciuti online non è per i deboli di cuore. Se si pubblica un contenuto online, le persone pensano di poter lasciare qualsiasi commento e che sia giustificato. Questa Donna ha pensato di porre a Internet una semplice domanda: quanti anni dimostro? Una domanda nata dalla curiosità generale che la maggior parte di noi ha si è trasformata in una lezione di vita non solo per lei, ma per tutti gli utenti di Internet. Continuate a leggere per saperne di più su ciò che è successo Una Donna ha pubblicato un video su TikTok e ha posto agli spettatori una semplice domanda: indovinare la sua età. Tuttavia, nulla avrebbe potuto prepararla alle risposte ricevute, che lei ha semplicemente definito “pazze”. It.newsner.com - Donna chiede di indovinare la sua età – risposta li sciocca Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) A volte Internet tende ad umiliare rapidamente. Per questo motivo, porre domande a sconosciuti online non è per i deboli di cuore. Se si pubblica un contenuto online, le persone pensano di poter lasciare qualsiasi commento e che sia giustificato. Questaha pensato di porre a Internet una semplice domanda: quanti anni dimostro? Una domanda nata dalla curiosità generale che la maggior parte di noi ha si è trasformata in una lezione di vita non solo per lei, ma per tutti gli utenti di Internet. Continuate a leggere per saperne di più su ciò che è successo Unaha pubblicato un video su TikTok e ha posto agli spettatori una semplice domanda:la sua età. Tuttavia, nulla avrebbe potuto prepararla alle risposte ricevute, che lei ha semplicemente definito “pazze”.

