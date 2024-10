Donizetti Opera, Micheli: “Un festival che profuma d’Europa” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo. Manca meno di un mese alla decima edizione del Donizetti Opera festival, ma già si può sentire il “profumo d’Europa”. Per Francesco Micheli, direttore artistico uscente della rassegna, è l’essenza della sua internazionalità, che nel decennale dalla fondazione celebra due capolavori del compositore bergamasco Roberto Devereux e Don Pasquale. Ai due titoli intramontabili si aggiunge Zoraida di Granata, la rarità Donizettiana che compie quest’anno duecento anni. Ma il carattere europeo del festival, che si terrà a Bergamo dal 14 novembre al 1° dicembre 2024, trova radici nelle collaborazioni con talenti di diversi paesi, un altro elemento di grande rilievo. Bergamonews.it - Donizetti Opera, Micheli: “Un festival che profuma d’Europa” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo. Manca meno di un mese alla decima edizione del, ma già si può sentire il “profumo”. Per Francesco, direttore artistico uscente della rassegna, è l’essenza della sua internazionalità, che nel decennale dalla fondazione celebra due capolavori del compositore bergamasco Roberto Devereux e Don Pasquale. Ai due titoli intramontabili si aggiunge Zoraida di Granata, la raritàana che compie quest’anno duecento anni. Ma il carattere europeo del, che si terrà a Bergamo dal 14 novembre al 1° dicembre 2024, trova radici nelle collaborazioni con talenti di diversi paesi, un altro elemento di grande rilievo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roberto Devereux e Don Pasquale : ecco la decima edizione del Donizetti Opera - TEATRO . Il programma completo del Festival dedicato a Gaetano Donizetti. In calendario dal 14 novembre sino al 1°dicembre anche Zoraida di Granata è la rarità per #donizetti200.Tornano LU OpeRave, gli incontri tematici, presentazioni, prove aperte, attività per scuole e famiglie. (Ecodibergamo.it)

Don Pasquale, il grande gioco dell'amore - Prosegue la decima edizione del Festival Donizetti Opera con un programma di rilievo ricco di eventi: appuntamento con il progetto strutturato a partire dall'ispirazione di Donizetti per le maschere d ... (ecodibergamo.it)

Al Conservatorio Giordano la Master Class con Daniela Barcellona, star internazionale del melodramma - Ha inoltre cantato lo Stabat Mater di Rossini con la Bucharest Radio Chamber Orchestra guidata da Toufic Maatouk al Festival di Baalbeck, il recital Heroic Bel Canto su musiche di Bellini, Donizetti, ... (foggiacittaaperta.it)

Roberto Devereux e Don Pasquale: ecco la decima edizione del Donizetti Opera - TEATRO . Il programma completo del Festival dedicato a Gaetano Donizetti. In calendario dal 14 novembre sino al 1°dicembre anche Zoraida di Granata è la rarità per #donizetti200.Tornano LU OpeRave, ... (ecodibergamo.it)