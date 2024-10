Disney, 'slitta Avetrana ma non concordiamo con i giudici' (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della serie attualmente intitolata Avetrana - Qui non è Hollywood è rinviato". Lo rendono noto la casa di produzione Groenlandia e Disney, che avrebbe dovuto trasmettere la serie dal 25 ottobre sulla sua piattaforma streaming, precisando che "le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti". Quotidiano.net - Disney, 'slitta Avetrana ma non concordiamo con i giudici' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della serie attualmente intitolata- Qui non è Hollywood è rinviato". Lo rendono noto la casa di produzione Groenlandia e, che avrebbe dovuto trasmettere la serie dal 25 ottobre sulla sua piattaforma streaming, precisando che "le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti".

Il Tribunale di Taranto sospende la serie TV “Avetrana – Qui non è Hollywood” su Disney+ - Questa vicenda sottolinea ancora una volta come i casi di cronaca nera non siano solo oggetto di interesse mediatico, ma abbiano anche conseguenze dirette sulla vita delle comunità coinvolte. La scelta del sindaco di Avetrana di ricorrere alla giustizia è motivata dal desiderio di tutelare il nome del paese, che negli anni ha tentato di allontanarsi dall’etichetta mediatica legata all’omicidio. (Puntomagazine.it)

Avetrana – Qui non è Hollywood : il tribunale sospende la messa in onda della serie firmata Disney+ - Originariamente prevista per il 25 ottobre su Disney+, la fiction non andrà in onda fino a nuovo avviso. Il Tribunale di Taranto ha deciso di sospendere la messa in onda della serie tv Avetrana – Qui non è Hollywood, ispirata all’omicidio di Sarah Scazzi. La serie, diretta dal regista pugliese Pippo Mezzapesa e composta da quattro episodi, era stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. (Nerdpool.it)

Avetrana – Questa non è Hollywood - il giudice sospende la serie Disney+ - ]. . A soli due giorni dall’uscita, accogliendo il ricorso del sindaco di Avetrana, il Tribunale di Taranto ha bloccato il rilascio su Disney + di AVETRANA – QUI NON E’ HOLLYWOOD, sul [. . di Stefano Di Maria  Clamoroso: per la prima volta in Italia un giudice sospende in via cautelare il rilascio di una serie tv. (Ilnotiziario.net)