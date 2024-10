Difesa, Mulè: “Investire adesso per agganciare treno Gcap” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giorgio MulèROMA – “Il Global Combat Air Program (Gcap) è un moltiplicatore di investimenti, così come è stato il Pnrr, perché crea opportunità occupazionali di pregio in molteplici settori anche esterni all’industria della Difesa, come intelligenza artificiale, quantum computing e big data”. Lo ha detto il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, aprendo i lavori del convegno “Bridging the gap – L’industria italiana alla prova del Gcap” che si è svolto questa mattina nella sala del refettorio di Palazzo San Macuto. Lopinionista.it - Difesa, Mulè: “Investire adesso per agganciare treno Gcap” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) GiorgioROMA – “Il Global Combat Air Program () è un moltiplicatore di investimenti, così come è stato il Pnrr, perché crea opportunità occupazionali di pregio in molteplici settori anche esterni all’industria della, come intelligenza artificiale, quantum computing e big data”. Lo ha detto il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio, aprendo i lavori del convegno “Bridging the gap – L’industria italiana alla prova del” che si è svolto questa mattina nella sala del refettorio di Palazzo San Macuto.

