Anteprima24.it - Detenuto crea il panico, cerca di scappare e poi tenta il suicidio

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel carcere di Ariano Irpino, uncon problemi di natura psichiatrica non nuovo ad atteggiamenti turbativi dell’ordine e della sicurezza, mentre si trovava al passeggio hato disordini pretendendo di parlare con la Sorveglianza Generale. Successivamente, giunto presso l’ufficio della Sorveglianza, ha provato a distruggere i locali della matricola, per cui si è reso necessario l’invio all’ospedale di Avellino per una consulenza psichiatrica. Durante la visita con la psichiatra, sembrerebbe che ilabbia spinto gli Agenti e i sanitari ed abbia addirittura provato ad allontanarsi,tivo sventato prontamente dalla polizia penitenziaria. Come se non bastasse, al rientro dall’ospedale, pare che ilabbia aggredito i Poliziotti e per alcuni di questi si è reso necessario ricorrere a cure ospedaliere.