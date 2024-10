Ilrestodelcarlino.it - Delitto Pierina, la verità di Louis: “Con Manuela soltanto sesso”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Rimini, 24 ottobre 2024 – Amore che arde, brucia e divampa come un incendio: al punto da spingereDassilva a uccidere per esso. Oppure amore frugale, bisogno animale, che mai e poi mai avrebbe portato il 34enne senegalese a straziare con 29 coltellate il corpo della povera? È tutto qui. In questa matassa di versioni da sbrogliare, lasul movente che sta dietro aldi Rimini, dietro la morte diPaganelli: uccisa il 3 ottobre del 2023. Ed è proprio su questo, sul rapporto tra Dassilva eBianchi, nuora della vittima e amante del presunto carnefice, che si è focalizzato l’unico interrogatorio diin qualità di indagato, prima che il senegalese si trincerasse dietro alla facoltà di non rispondere per le occasioni successive.