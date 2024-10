Inter-news.it - De Vrij, esperienza e leadership: in Inter-Juventus risponde presente

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Deanche in Young Boys-si conferma un pilastro fondamentale per l’in questo momento cruciale della stagione, caratterizzato da numerosi infortuni. La sua solidità difensiva è emersa in due gare ravvicinate: contro la Roma e nel corso dell’ultima sfida in Champions League. CHIAMATO IN CAUSA – Con Francesco Acerbi fuori per un infortunio muscolare, Stefan deè stato chiamato a prendere il posto del compagno di reparto e non ha deluso, dimostrandosi affidabile in entrambe le occasioni. Nel match di Serie A contro la Roma, deha svolto un compito impeccabile. Sebbene la squadra capitolina schierasse attaccanti di peso come Dovbyk, l’olandese ha gestito con intelligenza tutte le situazioni difensive. La sua capacità di lettura del gioco e la calma sotto pressione hanno aiutato l’a mantenere l’ordine difensivo, nonostante le assenze pesanti.