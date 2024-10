Agi.it - Dal Gambia a Bologna in cerca di una nuova vita. La storia di Sulayman

(Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - "Avevo paura di finire per strada, Però un giorno Carlo mi ha detto: ehi Sulay, c'è la Renner, un'industria che fa colori, e stando gente che abbia voglia di lavorare. e io ho tanta voglia di lavorare ".Waggeh, 18 anni (ma 15 all'epoca dei fatti) originario del, dal 1 luglio 2024 è stato assunto a tempo indeterminato da Renner Italia nell'ambito del progetto di welfare abitativo in partnership con Cnos-Fap Castel de' Britti. All'AGI racconta la suaa lieto fine, che sembra un romanzo. La madre morta quando aveva due anni, il padre contadino con unamoglie, cinque o sei fratelli, anche se ne ha conosciuto solo uno. Nessuno spazio per lui nellafamiglia di suo padre, poi le amicizie, l'esperienza della solitudine, la decisione di prendere 'La Strada' e dire il sogno lontano dall'Africa, in Europa.