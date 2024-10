Corruzione appalti Pnrr nel frusinate. Arrestato sindaco di Ceccano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel basso Lazio a Frosinone è stato Arrestato il sindaco di Ceccano. L’indagine riguarda una serie di appalti finanziati dal Pnrr. Servizio di Federico Plotti Corruzione appalti Pnrr nel frusinate. Arrestato sindaco di Ceccano TG2000. Tv2000.it - Corruzione appalti Pnrr nel frusinate. Arrestato sindaco di Ceccano Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel basso Lazio a Frosinone è statoildi. L’indagine riguarda una serie difinanziati dal. Servizio di Federico PlottineldiTG2000.

