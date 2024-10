Ilnapolista.it - Conte scopre il turn over: contro il Lecce Ngonge e Neres al posto di Politano e Kvara (Corsport)

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ililaldici sta pensando. Potrebbe per una volta dire addio ai titolarissimi. Far rifiataretskhelia anche perché poi comincia il ciclo terribile. Si parte da martedì serail Milan a San Siro. Poi Atalanta, Inter e Roma. E quindi sabato alle 15ilpotrebbero giocare(fresco di convocazione in Nazionale) già titolari in Coppa Italiail Palermo (con ottimi risultati). Centravanti sempre lui: Romelu Lukaku. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Romelu e i suoi fratelli di sinistro. Nuovi di zecca. Almeno per quel che riguarda un tridente, sia chiaro: Lukaku al centro e con lui Cyrile David. Tre mancini.