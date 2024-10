Città della Scienza, una Festa da Paura aspettando Halloween (Di giovedì 24 ottobre 2024) Città della Scienza si prepara per una Festa da Paura, aspettando Halloween, tra case stregate e scheletri a spasso. Una Festa da Paura aspettando Halloween a Città della Scienza. Domenica 27 ottobre, tra truccabimbi e l’officina dei mostri, i più piccoli insieme alle loro famiglie potranno trascorrere una giornata tra momenti paurosi e divertenti da 2anews.it - Città della Scienza, una Festa da Paura aspettando Halloween Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)si prepara per unada, tra case stregate e scheletri a spasso. Unada. Domenica 27 ottobre, tra truccabimbi e l’officina dei mostri, i più piccoli insieme alle loro famiglie potranno trascorrere una giornata tra momenti paurosi e divertenti da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una festa da paura aspettando Halloween a Città della Scienza - Città della Scienza ha organizzato, come di consueto per Halloween, "Una festa da paura aspettando Halloween", che si svolgerà domenica 27 ottobre 2024, dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Un evento imperdibile per famiglie e bambini, dove la scienza incontra il divertimento in un'atmosfera più... (Napolitoday.it)

Festa del Cinema di Roma - Tommaso Diaceri : “Il mio corto in latino tra fede e fantascienza” - Per esempio “nel Nord Europa c’è il coraggio di investire in certe storie, a volte anche estreme. Credo che questo sia il compito dell’artista, nel cinema come nella letteratura”. “Non sono amante del cinema italiano – questo ha scatenato un po’ di scalpore a scuola, ma è un’altra storia – e mi accorgo che sperimenta poco. (Dailyshowmagazine.com)

Festival della Scienza 2024: gli spettacoli. Il programma e come prenotare - Da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre 2024, oltre 30 luoghi di Genova ospitano la ventiduesima edizione del Festival della Scienza, il cui programma è composto da 248 eventi articolati in 90 ... (mentelocale.it)

Tartufo bianco, tornano rassegne San Miniato e San Giovanni Asso - Novembre mese all'insegna del tartufo bianco con due dei principali appuntamenti in Toscana: la Mostra mercato del tartufo bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d'Asso, nel comune di Montalcino (Si ... (ansa.it)

Diwali 2024: torna a Torino la festa delle luci - arte e scienza indiana, oltre a spettacoli di teatro, musica e danza. L’organizzazione della Festa di Diwali a Torino Il programma, curato dall’Unione Induista Italiana insieme al Coordinamento ... (torinofree.it)