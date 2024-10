Cina: MOC, in corso indagine su azienda USA PVH Corp. (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pechino, 24 ott – (Xinhua) – L’indagine sull’azienda statunitense PVH Corp., condotta dal meccanismo cinese dell’elenco degli enti inaffidabili, sta procedendo in conformita’ con la legge e in modo ordinato, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio (MOC). “Tuteleremo appieno i diritti di PVH di rilasciare dichiarazioni e difendersi durante l’indagine”, ha dichiarato il portavoce del MOC He Yadong in una conferenza stampa. Dopo l’indagine, l’ufficio del meccanismo prendera’ decisioni in base ai risultati, in conformita’ con i regolamenti relativi all’elenco, ha aggiunto il portavoce. Romadailynews.it - Cina: MOC, in corso indagine su azienda USA PVH Corp. Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pechino, 24 ott – (Xinhua) – L’sull’statunitense PVH., condotta dal meccanismo cinese dell’elenco degli enti inaffidabili, sta procedendo in conformita’ con la legge e in modo ordinato, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio (MOC). “Tuteleremo appieno i diritti di PVH di rilasciare dichiarazioni e difendersi durante l’”, ha dichiarato il portavoce del MOC He Yadong in una conferenza stampa. Dopo l’, l’ufficio del meccanismo prendera’ decisioni in base ai risultati, in conformita’ con i regolamenti relativi all’elenco, ha aggiunto il portavoce.

