Chi è Marialusa Jacobelli la donna con cui Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi?

Solo qualche ore fa è stata diffusa in rete la notizia del nuovo interesse amoroso del calciatore (ancora tutto da confermare). Conosciamo meglio chi ha fatto girare la testa del "Pupone". La notizia della nuova relazione amorosa di Francesco Totti sta facendo molto rumore. Così all'improvviso che, fino a questo momento, non c'è nessuna conferma o smentita dal diretto interessato. Il settimanale Gente ha rivelato che il calciatore della Roma avrebbe una liaison con Marialuisa Jacobelli. Beccati insieme fuori da un albergo della Capitale, è la stessa Jacobelli che conferma la relazione. E Noemi? Era a conoscenza di tutto questo? Il mistero si infittisce sempre di più, ma allo stesso tempo, si accentua l'interesse sulla vicenda e sulla nuova fiamma del "Pupone". Non è lontana dal mondo del calcio e,

