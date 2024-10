Inter-news.it - Champions League, 3ª giornata: uno dell’Inter nel Team of the Week

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Al termine della terzadila UEFA stila la sua formazione ideale della settimana: all’interno dell’undici c’è anche un giocatore. UN NERAZZURRO SPICCA – Si è ormai archiviata la terzadella prima fase di, che ha visto l’Inter battere per 1-0 lo Young Boys nella trasferta di Berna. La squadra di Simone Inzaghi ha così ottenuto la seconda vittoria consecutiva in Europa, dopo il primo pareggio sul campo del Manchester City. Pur non essendosi resi artefici di una prestazione di squadra coi fiocchi, un nerazzurro in particolare riesce a spiccare su tutti e a distinguersi. Uno dei protagonisti del match diè, infatti, Nicolò Barella. Dopo il premio come Most Valuable Player, arriva per lui anche un altro riconoscimento da parte della UEFA.