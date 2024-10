Cervello ‘riacceso’ un’ora dopo la morte, scienziati cinesi aprono nuova strada (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un team di scienziati in Cina è riuscito a 'rianimare' dei cervelli di maiale, deceduti anche da quasi un'ora, ripristinando l'attività dopo che la circolazione era cessata. Il risultato è stato ottenuto nell'ambito di uno studio supervisionato dal medico Xiaoshun He della Sun Yat-Sen University e rappresenta un passo avanti nella comprensione di L'articolo Cervello ‘riacceso’ un’ora dopo la morte, scienziati cinesi aprono nuova strada proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un team diin Cina è riuscito a 'rianimare' dei cervelli di maiale, deceduti anche da quasi un'ora, ripristinando l'attivitàche la circolazione era cessata. Il risultato è stato ottenuto nell'ambito di uno studio supervisionato dal medico Xiaoshun He della Sun Yat-Sen University e rappresenta un passo avanti nella comprensione di L'articololaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Cervello ‘riacceso’ un’ora dopo la morte - scienziati cinesi aprono nuova strada - L’arresto cardiaco improvviso causa molti problemi. È improbabile che questo sia uno scenario per curare gli esseri umani, ma aiuta gli scienziati a comprendere le finestre in cui la rianimazione potrebbe essere praticabile. La notizia dell’impresa scientifica è rimbalzata sui media internazionali e la ricerca, come riporta ‘Science Alert’, suggerisce che i medici in futuro potrebbero essere in grado di ampliare la breve finestra per una rianimazione di successo dei pazienti dopo un arresto cardiaco. (Ildenaro.it)

