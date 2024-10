«C’è una liason tra noi? Sì!» ha detto lei al sttimanale Gente (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non solo Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Ci sarebbe un’altra donna nella vita di Francesco Totti: Marialuisa Jacobelli. Pare che tra l’ex capitano della Roma e la giornalista di Dazn ci sia una liaison. Un flirt confermato dalla stessa Jacobelli al settimanale Gente che ha paparazzato i due a Roma. Iodonna.it - «C’è una liason tra noi? Sì!» ha detto lei al sttimanale Gente Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non solo Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Ci sarebbe un’altra donna nella vita di Francesco Totti: Marialuisa Jacobelli. Pare che tra l’ex capitano della Roma e la giornalista di Dazn ci sia una liaison. Un flirt confermato dalla stessa Jacobelli al settimanaleche ha paparazzato i due a Roma.

