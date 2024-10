Catania, droga dalla Spagna per le piazze di spaccio di Catania e Siracusa: cinque arresti (Di giovedì 24 ottobre 2024) I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale con cui sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di 5 persone, ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso, dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, aggravati per tre di essi, dalla transnazionalità della condotta delittuosa. L’operazione svolta da unità specializzate del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania – Gruppo Operativo Antidroga del G.I.C.O., ha seguito all’esecuzione dei provvedimenti cautelari personali e reali del 26 settembre u.s., disposte dal medesimo G.I.P. nei confronti di 9 soggetti appartenenti a due diverse associazioni criminali. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno eseguito un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale con cui sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di 5 persone, ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso, dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, aggravati per tre di essi,transnazionalità della condotta delittuosa. L’operazione svolta da unità specializzate del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di– Gruppo Operativo Antidel G.I.C.O., ha seguito all’esecuzione dei provvedimenti cautelari personali e reali del 26 settembre u.s., disposte dal medesimo G.I.P. nei confronti di 9 soggetti appartenenti a due diverse associazioni criminali.

Crack e polvere al profumo di fragola : come sta cambiando il mercato della droga a Catania - Catania, come dimostrano le azioni repressive delle forze dell'ordine, rappresenta una delle mappe principali per il traffico di sostanze stupefacenti: un fenomeno che non conosce confini e si adatta con rapidità ai cambiamenti. . Le dinamiche del narcotraffico si intrecciano con le realtà sociali. (Cataniatoday.it)

Catania - 32enne accoltella la madre che gli nega soldi per la droga - Ha accoltellato la madre, di 62 anni, colpendola con una decina di colpi, perché si era rifiutata di dargli i soldi per comprarsi crack. (Imolaoggi.it)

Catania - arrestato 20enne per spaccio - aveva un campionario della droga nello zaino - com/aOQmSkt6YE — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024 L’uomo è stato identificato per un ventenne pregiudicato catanese che, date le circostanze, è stato sottoposto a perquisizione personale. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, transitando per via Orto dei Limoni, nel quartiere Borgo, ha proceduto al controllo di un soggetto che a bordo di uno scooter, immediatamente dopo aver visto la Volante, ha tentato la fuga. (Dayitalianews.com)