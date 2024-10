Case come magazzino per cocaina e hashish, patteggiato i quattro "insospettabili della droga" (Di giovedì 24 ottobre 2024) insospettabili 20enni (ma anche un 45enne) usavano le loro abitazioni come magazzino per la droga. Dopo il blitz e il sequestro di quasi un chilo e mezzo di droga tra cocaina e hashish, i quattro sono stati condannati con lo sconto di un terzo della pena complessivamente a 12 anni e 3 mesi di Viterbotoday.it - Case come magazzino per cocaina e hashish, patteggiato i quattro "insospettabili della droga" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)20enni (ma anche un 45enne) usavano le loro abitazioniper la. Dopo il blitz e il sequestro di quasi un chilo e mezzo ditra, isono stati condannati con lo sconto di un terzopena complessivamente a 12 anni e 3 mesi di

