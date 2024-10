Cardi B ricoverata in ospedale: “Un’urgenza medica”. Pochi giorni fa un brutto scherzo aveva scatenato la rabbia della rapper (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ansia e preoccupazione per i fan di Cardi B: la rapper ha annunciato di essere stata ricoverata in ospedale per un problema di salute e di non potersi esibire al ONE Music Fest di Atlanta. “Sono così triste nel condividere questa notizia, ma sono stata in ospedale per riprendermi da un’emergenza medica negli ultimi due giorni e non potrò esibirmi al ONE MusicFest”, ha scritto Cardi B su Instagram senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Quindi ha aggiunto: “Mi si spezza il cuore al pensiero che non potrò vedere i miei fan questo fine settimana. Grazie per la comprensione, tornerò più forte e più in salute presto”. La 32enne rapper, vincitrice di un Grammy nel 2019, avrebbe dovuto esibirsi al festival insieme a grandi nomi come Earth, Wind & Fire e Nelly, ma la sua partecipazione è stata annullata a causa del ricovero. Ilfattoquotidiano.it - Cardi B ricoverata in ospedale: “Un’urgenza medica”. Pochi giorni fa un brutto scherzo aveva scatenato la rabbia della rapper Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ansia e preoccupazione per i fan diB: laha annunciato di essere statainper un problema di salute e di non potersi esibire al ONE Music Fest di Atlanta. “Sono così triste nel condividere questa notizia, ma sono stata inper riprendermi da un’emergenzanegli ultimi duee non potrò esibirmi al ONE MusicFest”, ha scrittoB su Instagram senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Quindi ha aggiunto: “Mi si spezza il cuore al pensiero che non potrò vedere i miei fan questo fine settimana. Grazie per la comprensione, tornerò più forte e più in salute presto”. La 32enne, vincitrice di un Grammy nel 2019, avrebbe dovuto esibirsi al festival insieme a grandi nomi come Earth, Wind & Fire e Nelly, ma la sua partecipazione è stata annullata a causa del ricovero.

