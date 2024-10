Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass danneggerà le vendite ma farà crescere il servizio? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo alcuni noto analisti il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass danneggerà le vendite del gioco, ma consentirà al servizio di crescere in modo importante raggiungendo milioni di nuovi abbonati. Addentrandoci nello specifico della questione, il capo di Wedbush, Michael Pachter, ritiene che l’inserimento di Call of Duty su Game Pass potrebbe far perdere fino a sei milioni di copie vendute, basandosi sull’idea che il 25% degli abbonati al servizio di Microsoft potrebbe aver acquistato il gioco a prescindere. Nonostante questo dato però, il buon Pachter ha aggiunto che il titolo Activision potrebbe far crescere il Game Pass con tre o quattro milioni di nuovi abbonati. L’analista ha condiviso la seguente dichiarazione: “Buono nel complesso per Microsoft e per i consumatori. Ma il titolo dirà ‘Le vendite di Call of Duty sono in calo'”. Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass danneggerà le vendite ma farà crescere il servizio? Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo alcuni noto analisti il lancio diofOps 6 suledel gioco, ma consentirà aldiin modo importante raggiungendo milioni di nuovi abbonati. Addentrandoci nello specifico della questione, il capo di Wedbush, Michael Pachter, ritiene che l’inserimento diofsupotrebbe far perdere fino a sei milioni di copie vendute, basandosi sull’idea che il 25% degli abbonati aldi Microsoft potrebbe aver acquistato il gioco a prescindere. Nonostante questo dato però, il buon Pachter ha aggiunto che il titolo Activision potrebbe farilcon tre o quattro milioni di nuovi abbonati. L’analista ha condiviso la seguente dichiarazione: “Buono nel complesso per Microsoft e per i consumatori. Ma il titolo dirà ‘Lediofsono in calo'”.

Call of Duty : Black Ops 6 e la polemica del “Pay to hear” - i fan sono furiosi con Activision - In sostanza secondo numeroso fan, Activision avrebbe acconsentito all’inserimento di una sorta di meccanica “pay to win” all’interno di Black Ops 6, svantaggiando i giocatori che non acquistano questo sistemo audio potenziato. Da qui il nome di “pay to hear”. Il tutto richiedendo un pagamento di 20 dollari. (Game-experience.it)

Call of Duty : Black Ops 6 - da che ora sarà possibile giocare in Italia? Ecco tutte le informazioni sul lancio - Visto l’inesorabile avvicinarsi del lancio del sesto capitolo di Black Ops 6, in programma nella giornata di venerdì 25 Ottobre 2024, il publisher americano di proprietà di Microsoft ha deciso di condividere tutte le informazioni in merito al rilascio del titolo. Activision ha prima di tutto rivelato che da or aè disponibile il pre-load di Call of Duty: Black Ops 6 per tutti gli utenti che hanno deciso di preordinare la versione digitale, così da consentire al pubblico di scaricare tutti i file del gioco su PlayStation, Xbox e PC in tempo per il lancio. (Game-experience.it)

Call of Duty : Black Ops 6 - Activision ha aggiornato il sistema anti-cheat RICOCHET - 000 account sospetti prima che potessero accedere al gioco. . Il team di Call of Duty ha annunciato un significativo aggiornamento del sistema anti-cheat RICOCHET in vista del lancio di Call of Duty: Black Ops 6, gioco previsto per il 25 ottobre. Durante la fase beta, il sistema ha già dimostrato la sua efficacia bloccando oltre 12. (Game-experience.it)