Calciomercato Napoli, altro regalo di ten Hag: salti di gioia per Conte (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli azzurri potrebbero sottrarre un altro calciatore a ten Hag, Conte impazzisce: il piano di Manna per gennaio. Il Napoli nell'ultima campagna estiva di Calciomercato ha fatto spesa in Inghilterra, tra i giocatori acquistati Manna ha fatto anche visita a Manchester per sottrarre a ten Hag Scott McTominay. Lo scozzese a Napoli ha ritrovato il suo ex compagno di squadra con i Red Devils, Romelu Lukaku. Adesso i partenopei potrebbero ripresentarsi a Manchester per una nuova possibile operazione con i Red Devils. Antonio Conte è molto esigente con la sua squadra perché in primis lo è con se stesso, per lavorare al meglio ha bisogno di giocatori disposti al sacrificio. Giovanni Manna quest'estate ha acContentato le richieste del tecnico salentino e ha sfruttato le occasioni di mercato, come quella per Scott McTominay.

