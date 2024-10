Calcio, morto il dirigente della Nazionale Vincenzo Marinelli, Gravina: “Perdo un amico” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Calcio italiano è in lutto per la morte Vincenzo Marinelli, storico dirigente della Nazionale Under 21, scomparso giovedì 24 ottobre all’età di 88 anni. Anche la Figc e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Marinelli.Leggi anche: L’ex calciatore Francesco Flachi ricoverato d’urgenza per un infarto Dopo aver rivestito la carica di consigliere di Lega e vicepresidente della L.N.P dal 1986 al 1990, nei primi anni Novanta aveva iniziato la sua lunga esperienza nello staff della Nazionale Under 21, che ha seguito per oltre trent’anni nelle vesti di capo delegazione e dirigente accompagnatore. Vincenzo Marinelli ha partecipato a tutte e cinque le edizioni dei Campionati Europei vinti dagli Azzurrini e a quattro Olimpiadi, compresa quella del 2004 ad Atene che ha visto l’Italia conquistare la medaglia di bronzo. Thesocialpost.it - Calcio, morto il dirigente della Nazionale Vincenzo Marinelli, Gravina: “Perdo un amico” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilitaliano è in lutto per la morte, storicoUnder 21, scomparso giovedì 24 ottobre all’età di 88 anni. Anche la Figc e il presidente Gabrielesi uniscono al cordoglio dei familiari di.Leggi anche: L’ex calciatore Francesco Flachi ricoverato d’urgenza per un infarto Dopo aver rivestito la carica di consigliere di Lega e vicepresidenteL.N.P dal 1986 al 1990, nei primi anni Novanta aveva iniziato la sua lunga esperienza nello staffUnder 21, che ha seguito per oltre trent’anni nelle vesti di capo delegazione eaccompagnatore.ha partecipato a tutte e cinque le edizioni dei Campionati Europei vinti dagli Azzurrini e a quattro Olimpiadi, compresa quella del 2004 ad Atene che ha visto l’Italia conquistare la medaglia di bronzo.

