Bruce Springsteen, il documentario sul suo ultimo tour racconta la vita, la morte e tutto quello che c’è in mezzo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Road Diary è in streaming dal 25 ottobre su Disney+: abbiamo visto in tanti quello show dal vivo, ma solo ora, guardando questo film, possiamo capirlo davvero Wired.it - Bruce Springsteen, il documentario sul suo ultimo tour racconta la vita, la morte e tutto quello che c’è in mezzo Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Road Diary è in streaming dal 25 ottobre su Disney+: abbiamo visto in tantishow dal vivo, ma solo ora, guardando questo film, possiamo capirlo davvero

First Kill : dal cast al finale - tutto quello che c’è da sapere sul film con Bruce Willis - Per lui, inoltre, si è trattato del terzo film dove viene diretto da Miller, confermando l’ottima intesa generatasi tra di loro. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple TV, Now, Prime Video e Infinity+. Il viaggio, però, prende una piega inaspettata e particolarmente preoccupante nel momento in cui si imbattono in un gruppo di rapinatori. (Cinefilos.it)

Bruce Springsteen, il manager del rocker è entusiasta di Jeremy Allen White: "È perfetto" - Il manager di Bruce Springsteen, Jon Landau, ritiene che Jeremy Allen White sia la scelta perfetta per interpretare il Boss nel prossimo biopic in lavorazione. L'attore interpreterà l'autore di Born ... (movieplayer.it)

Gli Iron Maiden hanno reso omaggio a Paul Di’Anno in concerto: il video - Ieri sera, prima di ‘The Time Machine’, Bruce Dickinson ha parlato del cantante che ha sostituito e che è scomparso due giorni fa: «Devoto al rock and roll fino all’ultimo istante di vita» ... (rollingstone.it)

Road Diary, in tour con Springsteen, tra palco e vita - Così dopo la pausa forzata per la pandemia ha promesso un ritorno on the road concepito "come una festa" alla E Street band, lo straordinario gruppo di musicisti che lo accompagna da più di 50 anni ... (ansa.it)