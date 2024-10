Lapresse.it - Banca Progetto commissariata, l’ex popolare Lecchese controllata da fondi Usa

(Di giovedì 24 ottobre 2024)dal fondo Usa Centerbridge Partners eoggi dal tribunale di Milano, era stata al centro di un sequestro preventivo da 2,7 milioni di euro lo scorso gennaio, eseguito dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica di Roma. L’istituto, spiegava la Gdf in una nota, avrebbe concesso a un’impresa romana un finanziamento di 3 milioni di euro assistito da garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI nella misura del 90%, pur avendo rilevato durante l’istruttoria che la società non aveva le condizioni per ottenere il mutuo e che il patrimonio esposto nei bilanci, poi risultato inesistente in quanto ‘gonfiato’ con documenti falsi, era giustificato esclusivamente con scritture private non autenticate e non depositate nei registri pubblici.