Atletico Madrid-Lille, Guida (e Pairetto al VAR) la combina grossa a 4 giorni da Inter-Juventus (Di giovedì 24 ottobre 2024) Decisamente non un avvicinamento al Derby d'Italia dei più tranquilli per Marco Guida, il fischietto designato per dirigere la sfida di domenica alle ore 18:00 tra Inter e Juventus. L'arbitro italiano nella serata di mercoledì è stato tra i protagonisti in negativo del match che ha visto l'Atletico Madrid sconfitto 1-3 in casa dal Lille con una doppietta di Jonathan David. Un punteggio senza dubbio condizionato dal rigore assegnato alla compagine francese quando si era sull'1-1 a circa un quarto d'ora dalla fine. Guida assegna infatti un rigore per presunto fallo di mano nell'area di rigore degli spagnoli. Un fallo di mano di mano che, come si evidenzia dal replay, c'è, ma è commesso in realtà da parte d un giocatore del Lille. Quella che sarebbe dovuta essere una punizione dell'Atletico diventa invece un rigore per i francesi.

