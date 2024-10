Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute: “Voglio prendermi cura di me stessa” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute Angelina Mango cancella il suo tour per motivi di salute: lo ha annunciato la stessa cantante, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, in una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram. “Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi” scrive Angelina Mango. E ancora: “Devo fermarmi perché Voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché Voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Tpi.it - Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute: “Voglio prendermi cura di me stessa” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ilperdiil suoper motivi di: lo ha annunciato lacantante, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, in una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram. “Ho cominciato questocon le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi” scrive. E ancora: “Devo fermarmi perchédi me mettendo laal primo posto e perchéessere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live.

