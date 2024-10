Andrea Bocelli in radio con Rimani qui feat Elisa, domani fuori l’album Duets (Di giovedì 24 ottobre 2024) Andrea Bocelli torna in radio con Elisa con Rimani Qui, il nuovo singolo estratto dal suo prossimo album Duets, in uscita domani Andrea Bocelli torna eccezionalmente in radio con Elisa con Rimani Qui, il nuovo singolo estratto dal suo prossimo album Duets, in uscita domani, 25 ottobre, in tutto il mondo (Decca /Universal Music). La voce di Elisa accompagna il tenore in un un dialogo musicale che vibra di intensità. Il brano, scritto da Giovanni Caccamo (con musiche di Caccamo e Matteo Buzzanca), è un connubio di melodia e potenza in cui gli arrangiamenti orchestrali trasportano l’ascoltatore in un viaggio senza tempo. “Mescolare le voci, mescolare le vibrazioni, è per me un’esperienza molto emozionante, sensuale e spirituale allo stesso tempo. – ha detto Bocelli – Qualcosa di intimo e profondo si instaura tra le due voci che cantano in duetto. .com - Andrea Bocelli in radio con Rimani qui feat Elisa, domani fuori l’album Duets Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024)torna inconconQui, il nuovo singolo estratto dal suo prossimo album, in uscitatorna eccezionalmente inconconQui, il nuovo singolo estratto dal suo prossimo album, in uscita, 25 ottobre, in tutto il mondo (Decca /Universal Music). La voce diaccompagna il tenore in un un dialogo musicale che vibra di intensità. Il brano, scritto da Giovanni Caccamo (con musiche di Caccamo e Matteo Buzzanca), è un connubio di melodia e potenza in cui gli arrangiamenti orchestrali trasportano l’ascoltatore in un viaggio senza tempo. “Mescolare le voci, mescolare le vibrazioni, è per me un’esperienza molto emozionante, sensuale e spirituale allo stesso tempo. – ha detto– Qualcosa di intimo e profondo si instaura tra le due voci che cantano in duetto.

