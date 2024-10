Altra tegola per Chiara Ferragni: è di nuovo single. La foto dei paparazzi non lascia dubbi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chiara Ferragni torna al centro del gossip con le ultime voci, riferite da Tgcom24, che la vedrebbero nuovamente single. Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, l'influencer e imprenditrice digitale è stata spesso sotto i riflettori per presunte nuove frequentazioni, ma l'ultimo capitolo della sua vita sentimentale sembra essere giunto al termine prima ancora di essere ufficializzato. Negli ultimi mesi, Ferragni è stata associata al nome di Silvio Campara, manager di un noto marchio di moda, con il quale sarebbe stata vista in atteggiamenti complici durante l'estate. I rumors si erano fatti insistenti, soprattutto dopo che alcune riviste di gossip avevano parlato di una Chiara innamorata e serena, al punto da far pensare a una relazione ormai ufficiale. Le ultime rivelazioni hanno però raccontato un epilogo diverso. Iltempo.it - Altra tegola per Chiara Ferragni: è di nuovo single. La foto dei paparazzi non lascia dubbi Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)torna al centro del gossip con le ultime voci, riferite da Tgcom24, che la vedrebbero nuovamente. Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, l'influencer e imprenditrice digitale è stata spesso sotto i riflettori per presunte nuove frequentazioni, ma l'ultimo capitolo della sua vita sentimentale sembra essere giunto al termine prima ancora di essere ufficializzato. Negli ultimi mesi,è stata associata al nome di Silvio Campara, manager di un noto marchio di moda, con il quale sarebbe stata vista in atteggiamenti complici durante l'estate. I rumors si erano fatti insistenti, soprattutto dopo che alcune riviste di gossip avevano parlato di unainnamorata e serena, al punto da far pensare a una relazione ormai ufficiale. Le ultime rivelazioni hanno però raccontato un epilogo diverso.

