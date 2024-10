All’Atalanta manca l’apporto della panchina: solo un gol decisivo dei subentrati in stagione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo. L’Atalanta è costretta a fare i conti con il secondo pareggio interno del suo cammino in Champions League. Ad un mese di distanza dallo 0-0 interno contro l’Arsenal, per la Dea matura un’altra notte a reti inviolate contro il Celtic. Il filo conduttore? Sicuramente una belle dose di rimpianti, perchè in entrambe le gare è stata proprio la squadra di Gian Piero Gasperini ad avere le occasioni migliori. Contro i campioni di Scozia in carica, l’Atalanta ha inscenato una prima ora di gioco scandita da una grandissima intensità e nel corso della quale ha creato le palle gol più nitide: su tutte la traversa di Pasalic e la grande parata di Schmeichel sul colpo di testa di Retegui. Gian Piero Gasperini ha poi provato a scardinare il bunker a tinte biancoverdi gettando nella mischia tutta l’artiglieria pesante a disposizione in panchina: De Ketelaere, Samardzic, Cuadrado e Zaniolo. Bergamonews.it - All’Atalanta manca l’apporto della panchina: solo un gol decisivo dei subentrati in stagione Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo. L’Atalanta è costretta a fare i conti con il secondo pareggio interno del suo cammino in Champions League. Ad un mese di distanza dallo 0-0 interno contro l’Arsenal, per la Dea matura un’altra notte a reti inviolate contro il Celtic. Il filo conduttore? Sicuramente una belle dose di rimpianti, perchè in entrambe le gare è stata proprio la squadra di Gian Piero Gasperini ad avere le occasioni migliori. Contro i campioni di Scozia in carica, l’Atalanta ha inscenato una prima ora di gioco scandita da una grandissima intensità e nel corsoquale ha creato le palle gol più nitide: su tutte la traversa di Pasalic e la grande parata di Schmeichel sul colpo di testa di Retegui. Gian Piero Gasperini ha poi provato a scardinare il bunker a tinte biancoverdi gettando nella mischia tutta l’artiglieria pesante a disposizione in: De Ketelaere, Samardzic, Cuadrado e Zaniolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Saltano amicizie al GF? Scontro interno tra le Non è la Rai : cosa è successo - Lo scontro tra Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo al GF: cosa è successo In queste ore c’è stato un piccolo scontro tra Eleonora e Pamela delle Non è la Rai. Questo è proprio quello che è accaduto a Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo che gareggiano come unico concorrente insieme all’altro ex colto di Non è la Rai, Ilaria Galassi. (Tutto.tv)

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi : “Serve un intervento decisivo contro il traffico di esseri umani” - La questione della gestione dell’immigrazione è dunque complessa e richiede strategie che vadano oltre l’accoglienza immediata. Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito sulla gestione dei migranti in Italia si intensifica, alimentato dalle recenti dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. (Gaeta.it)

L’arcivescovo Filippo Iannone discute le nuove norme contro gli abusi all’interno della Chiesa - Se la procedura è giudiziale, il processo segue diversi gradi di giudizio fino a giungere a una sentenza definitiva. La Segreteria di Stato gioca un ruolo cruciale nel coordinare e gestire le istanze, garantendo che l’operato sia in linea con i principi giuridici e morali della Chiesa. Differenze tra scomunica e pene espiatorie Essenziale è chiarire anche la distinzione tra scomunica e pene espiatorie, che presentano finalità diverse all’interno della legislazione canonica. (Gaeta.it)